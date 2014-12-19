الإسكان: الحكومة وافقت على 500 مليون جنيه لـ”توشكى الجديدة”

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، موافقة مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، على منح الوزارة 500 مليون ، لتنفيذ إنشاءات وإسكان المرحلة الأولى من مدينة توشكى الجديدة ، مؤكدا أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها بالكامل خلال 6 شهور فقط.

وقال الوزير – فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة – إنه تم توزيع العمل على 3 شركات للمقاولات ، وهى المقاولون العرب ومختار إبراهيم وإيجيكو ، مشيرا إلى أن شركة المقاولون العرب ، بدأت تمهيد الطرق منذ أمس “الخميس” ، وتجهيز الاستراحات ، لبدء الجسات خلال اليومين المقبلين ، بعد إنتهاء عمل الاحداثيات بالكامل.

وأضاف الوزير :” سيتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال 6 شهور ، وسيتم العمل بالتوازى ، فى جميع الأعمال ، حيث سيتم توصيل المرافق ، وبدء الإنشاءات والخدمات”.

وأكد المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن ، أنه قام بتفقد أرض المرحلة الأولى بالكامل ، مع مسئولى الهيئة ، لبدء تنفيذ البنية الأساسية للمدينة وذلك بعد عمل الاحداثيات اللازمة للموقع بالكامل ، موضحا أنه سيتم توصيل المرافق عقب الرفع المساحى ، مع تنفيذ الوحدات السكنية المحددة للمدينة الجديدة.

وأوضح فهمى أن مساحة كردون المدينة تصل إلى 10 آلاف فدان ، ومساحة الكتلة العمرانية 2183 فدانا ، وعدد السكان المستهدف لها 80 ألف نسمة ، وتصل فرص العمالة المتوقعة إلى 44 ألف فرصة عمل.

وأشار فهمى إلى أن مساحة المرحلة الأولى ( حى النواة) ، تصل إلى 105 أفدنة ، وبها منطقة الإسكان المتوسط بمساحة 34.7 فدان ، والإسكان الاقتصادى 28.3 فدان ، ومنطقة خدمات الإسكان 16 فدانا ، والمنطقة الصناعية وخدماتها 19 فدانا ، ومجمع الخدمات الحكومية وجهاز المدينة 6.7 فدان ، وسيتم تنفيذ 1019 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى ، منها وحدات الإسكان المتوسط التى سيتم تنفيذها تصل إلى 477 وحدة سكنية بعدد 80 عمارة ، والاقتصادى 542 وحدة سكنية بعدد 90 عمارة.

أ ش أ