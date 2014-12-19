المجتمعات العمرانية: 11 مناقصة لرفع كفاءة 77 عمارة فى “التجمع الخامس”

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين 11 مناقصة عامة، فى 3 مدن جديدة، من بينها رفع كفاءة 77 عمارة فى التجمع الخامس، ضمن رفع كفاءة الأحياء الفقيرة، لتضاهى الأحياء المتميزة، وتنفيذ وحدات صحية ومطافئ، وحضانات، ضمن خدمات مشروع الإسكان الاجتماعى “المليون وحدة” فى طيبة الجديدة.

وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيطرح أعمال دهان الواجهات لـ (77) عمارة، بالحى الرابع بالتجمع الخامس، مع إصلاحات الصرف الخارجى للعمارات، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأضاف فهمى أن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، سيطرح تنفيذ أعمال الطرق مرحلة ثانية (طبقة و طبقة رابطة أسفلتية) لمنطقة الإسكان العائلى الثانى ومنطقة إسكان العمارات بالحى الثانى، و امتداد وصلة الطريق الصحراوى الغربى من الدائرى، وحتى الطريق الشريانى بالمدينة .

وأشار فهمى إلى أن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، سيطرح 9 مناقصات عامة، لتنفيذ أعمال مبنى وحدة صحية بمنطقة الإسكان الإجتماعى مرحلة أولى 480 فدان، ومبنى وحدة صحية ومحال تجارية وإدارية بمنطقة الإسكان الإجتماعى مرحلة ثانية 620 فدان ، وأعمال تنفيذ مبنى حضانة بالإسكان الإجتماعى مرحلة ثانية 620 فدان بالمنطقة (ب)، وأعمال تنفيذ حضانة بالإسكان الإجتماعى مرحلة ثانية 620 فدان بالمنطقة العمارات ، وأعمال تنفيذ حضانة بالإسكان الإجتماعى مرحلة أولى 480 فدانا بمنطقة العمارات، وأعمال تنفيذ حضانة بالإسكان الإجتماعى مرحلة ثانية 620 فدانا بالمنطقة (أ)، وأعمال تنفيذ مبنى نقطة المطافى بمنطقة الإسكان الإجتماعى مرحلة ثانية 620 فدان، وأعمال تنفيذ مبنى نقطة المطافئ بالمنطقة الصناعية .

أ ش أ