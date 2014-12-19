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بالصور.. محافظ المنوفية يوقع عقد أول جامعة إيطالية بمصر مع مؤسسة الأهرام

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بالصور.. محافظ المنوفية يوقع عقد أول جامعة إيطالية بمصر مع مؤسسة الأهرام بالصور.. محافظ المنوفية يوقع عقد أول جامعة إيطالية بمصر مع مؤسسة الأهرام

وقع الدكتور مهندس أحمد فوزى محافظ المنوفية و الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بروتوكولا لإنشاء أول جامعة إيطالية تقام على أرض بمدينة السادات بمحافظة المنوفية على مساحة 50 فدان وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية .

وأشار الدكتور شيرين فوزى إلى أن الجامعة ستشمل كليات الطب البشرى والبيطرى والفم والاسنان والصيدلة وكلية التمريض ومركز لعلاج الادمان وكلية للهندسة والعلوم والاعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والسياحة والاثار والزراعة والفنون الجميلة والتجارة وعلوم الحاسب والحقوق والفنون الجميلة والآداب كما ستضم الجامعة مدينة جامعية للمغتربين وملاعب على اعلى مستوى ، وستخضع لاشراف وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات.

وأكد محافظ المنوفية بالفكرة على أن الفكرة تأتى فى ظل ما تخطوه الدولة من خطوات واثقة نحو التقدم والرقي والتى يعد التعليم احد اهم الركائز التى تقوم عليها الدولة المدنية الحديثة.

وأضاف أن محافظة المنوفية انطلاقا من كونها محافظة القادة والعلماء فإنها بذلك لن تتوانى عن مد كافة سبل التعاون وتقديم التسيهلات اللازمة لبناء هذا الصرح التعليمي وغيره مستقبلا.

وعقب توقيع البروتوكول قام رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام بتسليم درع المؤسسة وصورة ضوئية لاول عدد لجريدة الاهرام ولوحة مقتنيات الاهرام الفنية للدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية تقديرا لاسهاماته ودعمه المتواصل للمؤسسات العلمية والتعليمية في مصر، معبرًا عن سعادته لتشريف محافظ المنوفية للمؤسسة .

وأكدا على أن هذا المشروع العملاق هو مجرد بداية للتعاون بين محافظة المنوفية والأهرام من أجل انشاء عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية الأخرى.

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