محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نصف العام الدراسي

اعتمد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، الجداول النهائية للمواد الدراسية لامتحانات جميع سنوات النقل والشهادات العامة الابتدائية والإعدادية بنطاق المحافظة .

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية الأحد 11 يناير القادم ولأول مرة بمادتي اللغة الأجنبية والعلوم يليها الإثنين 12 يناير الرياضيات والتربية الدينية ثم الثلاثاء 13 يناير اللغة العربية والخط وينتهي الامتحان الأربعاء 14 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية.

وقال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ الخميس 15 يناير بمادة اللغة العربية والخط ثم السبت 17يناير مادة الدراسات الاجتماعية والأحد 18يناير اللغة الأجنبية والتربية الدينية والثلاثاء 20 يناير مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتنتهي الامتحانات الخميس 22 يناير بمادة العلوم .

وأوضحت بثينة كشك، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن بدء امتحانات الشهادة الابتدائية ولأول مرة بمادتي اللغة الأجنبية والعلوم جاء استجابة لأولياء الأمور إلى جانب موافقة وترحيب اتحاد الطلاب في هذا الشأن مشيرة إلى ان الاهالى طالبوا بأن يسبق امتحان اللغة الأجنبية والعلوم يوم إجازة إلا أننا وجدنا ان ذلك صعب تحقيقه حتى نعطى المدارس فرصة لترتيب أوضاعها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية فتم الاتفاق على البدء بالمادتين حيث يسبقهما عدة أيام يتمكن خلالها الطلاب من المراجعة الدقيقة للمناهج

وقالت أن صفوف النقل العام واللغات بالمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي ومدارس الفصل الواحد والمكفوفين والصم وضعاف السمع تبدأ الأربعاء 31 ديسمبر الجاري .

ولفتت إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام عربي ولغات تبدأ الأحد 4 يناير والصف الثاني الثانوي العام الاثنين 5 يناير وتنتهي الامتحانات الخميس 22 يناير القادم .

كما تبدأ امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي المهني 5 يناير والصفين الأول والثاني الخميس 15 يناير .

وأضافت مدير المديرية أن الامتحانات ستتوقف أيام 19,7,6,3 يناير للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس كما تتوقف يوم 8 يناير رغم أنه يوم عمل ولا يعقد به امتحانات .

وأوضحت أنه تم التأكيد على مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية على المدارس للتأكد من التجهيزات النهائية للجان ووضع جداول الامتحانات بمواقع ظاهرة للطلبة للاطلاع عليها بسهولة .