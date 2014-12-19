“أمن دمياط ” يضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

ألقى رجال مباحث دمياط برئاسة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائي و العقيد محسن نجيب مفتش مباحث قسم شرطة دمياط القبض على تشكيل عصابي تخصص سرقة سيارات، حيث وردت عدة بلاغات تفيد سرقة السيارات تخص عدد من الأهالي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي يضم العقيد محسن نجيب والرائدان مجدي سليم واحمد كيوان وبتقنين الإجراءات وتكثيف عمليات البحث والتحري لضبط مرتكبي الوقائع.

اثبتت التحريات أن وراء ارتكاب وقائع السرقة تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص يتزعمهم مصطفى .ح.ح 26 سنة عاطل مقيم شارع الفنار بعزبة البرج ومدرج سرقات عامة تحت رقم 78/9 ويضم عبد الفتاح على .ح 32 سنة عاطل مقيم غيط الرمل بشط جريبة وحسن .ا .ش 30 سنة سائق ومقيم السعدية القبيلة بكفر سعد ومحمد .ا .ا 26سنة عاطل مقيم السعدية البحرية –كفر سعد واحمد .ن .م 21ينة عاطل مقيم مركز دمياط واحمد صلاح سلطان 24 سنة عاطل ومقيم عزبة البنك بالوسطانى –كفر سعد.

وأكدت التحريات أنهم وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة من بينها القضية رقم 111لسنة جنح قسم أول دمياط 2014 عن بلاغ المواطن إبراهيم حسن سليمان الذي اكتشف سرقة سيارته رقم م.ع 1735 ماركة شيفورلية ابترا موديل 2014-12-18 والقضية رقم 12296 لسنة 2014 جنح ثان دمياط عن بلاغ المواطن محمد احمد الصرفي 36سنة نجار مقيم الأعصر والذي اكتشف سرقة سيارته التي تحمل لوحات معدنية رقم ط.د.ق 6137 ماركة متسوبيشى لانسر وارتكاب عدة وقائع مماثلة في دائرة المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارات المضبوطة وسرعة إخطار أصحابها لاستلامها.