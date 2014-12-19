ندوة تثقيفية عن مرض السرطان وطرق علاجه بالوادي الجديد

نظمت القافلة الطبية من جامعة عين شمس وهيئة الطاقة الذرية والتي تزور الوادي الجديد ندوة تثقيفية عن مرض السرطان وأنواع الأورام وطرق العلاج لأهالي مركز الداخلة .

حاضر في الندوة اطباء متخصصون في الاورام السرطانية بقاعة سيد سيف بمجلس مدينة موط بمركز الداخلة بمشاركة اهالي المركز وقراها ولفيف من قيادات المركز التنفيذية والشعبية واطباء الادارة الصحية بالمركز .

وقال سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد ان الندوة تضمنت بالشرح تعريف مرض السرطان وأنواع الأورام الأخرى وطرق علاجها الاشعاعية والكيماوية وكيفية الوقاية من المرض وأهمية الكشف المبكر عنه ونصائح للمرضي .