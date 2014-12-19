محلب يبحث تصور تطوير “مثلث ماسبيرو” ويؤكد: لا إخلاء قسري للسكان

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مع الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، لاستعراض التصور المقترح لتطوير منطقة “مثلث ماسبيرو”.

وأكدت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات خلال استعراضها لتصور تطوير المنطقة أنه لا إخلاء قسري لأي ساكن بالمنطقة، وأن حق الملاك محفوظ، وسيتم العمل على تطوير المنطقة بالتوافق، مشيرة إلى أن هذه أول مرة في مصر يحدث تطوير حضري بالمشاركة مع الأهالي، ويزور رئيس الوزراء أهالي منطقة عشوائية ذات قيمة عالية، ويلبي طلباتهم.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة، ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني، ومحافظة القاهرة، وعدد من المتخصصين والمتطوعين، وتم طرح 3 بدائل عليها لتطوير المنطقة، وبعد تعديلات أصبح لدينا تصور واضح لتطوير” مثلث ماسبيرو” يجمع بين البعد المكانى والاجتماعى والثقافى للسكان، وعلاقتهم بمنطقة بولاق أبو العلا، وبكورنيش النيل، وبمدينة القاهرة بوجه عام.

وأوضحت الوزيرة أن التخطيط راعي المباني ذات القيمة والثابتة بالمنطقة، مثل مبنى التليفزيون، والخارجية، والقنصلية الايطالية، وتم التوصل إلى حل يشمل تجميل هذه المبانى وتطويرها، وتم الاستناد فى ذلك لتجارب عالمية لمدن احتفظت بطابعها، ولم يمنع ذلك من تطويرها.

وشددت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، على أنه لا إخلاء قسرى لسكان المنطقة، بل سيتم تخييرهم بين السكن في نفس المنطقة بعد تطويرها أو الحصول على تعويض مناسب، أو الانتقال إلى وحدة سكنية فى منطقة أخرى، وستتولى وزارة التطوير الحضري سداد تكلفة إيجار وحدات سكنية مؤقتة للأهالي طوال فترة تطوير المنطقة.

وأشارت الدكتورة ليلى اسكندر إلى أنه سيتم توقيع وثيقة تطوير منطقة ” مثلث ماسبيرو” بحضور رئيس الوزراء قريباً، حيث يوقع عليها أصحاب المصلحة، وأولهم السكان، والمستثمرون، والحكومة، مؤكدة أن المنطقة سيتغير وجهها كاملاً بعد التطوير، وستشتمل على مناطق سكنية وخدمية واستثمارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى نهاية الاجتماع على اهتمام الحكومة بتطوير المناطق العشوائية، ورفع مستواها، وتوجد وزارة مسئولة الآن عن هذا الملف، وهناك عدد كبير من المناطق العشوائية يتم العمل بها، مشيرا الى انه قام بزيارتها، ولجنة العدالة الاجتماعية المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، وضعت على أجندة أولوياتها مناقشة جهود تطوير المناطق العشوائية، ليصبح لدينا نماذج نجاح، نعمل على تعميمها فى باقى المناطق. ‏

أ ش أ