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"الإعلام الأمني" تطلق حملة "ومضات أمنية"

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"الإعلام الأمني" تطلق حملة "ومضات أمنية" "الإعلام الأمني" تطلق حملة "ومضات أمنية"

تطلق  إدارة  الإعلام الأمني؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس  مجلس الوزراء وزير الداخلية،  ممثلة  في فرع الإذاعة، بعد غد "الأحد"،  عبر الأثير،  حملة "ومضات أمنية"  التي تتضمن رسائل توعية ونصائح أمنية تستمر لخمسة أسابيع .

وقالت علياء عتيق الرميثي، مدير فرع الإذاعة، إن برنامج الحملة  الذي سيُبَث  عدة مرات يومياً عبر إذاعات الدولة، يخاطب جمهور  ومستمعي الإذاعة بصورة سلسلة ومحببة، وعبر أقصر الطرق وأقربها إلى قلوبهم.

وذكرت أن مديري الإدارات الخدمية في وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي سيوجهون بأنفسهم النصائح والإرشادات، كلٌ حسب تخصصه، بما يعزز من كسب مزيد من الثقة، وإضفاء المصداقية والشفافية التي تعزز أهداف الحملة والنتائج المرجوة منها.

وقالت  إن الآراء   ستقوم بإرسال النصائح إلى المشتركين عبر خدمة اتصالات، فضلاً عن نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي  التابعة للشرطة، و لمعرفة المزيد  عن الحملة  الاطلاع  على  وسم # ومضات –أمنية على تويتر وانستغرام .

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