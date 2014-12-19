«فيس بوك» يعلن عن شروط استعمال جديدة لا يمكن رفضها ستطبق بدءً من الشهر المقبل

ليس أمام مستخدمي شبكة «فيس بوك» سوى الموافقة على التعديلات الجديدة لشروط الاستخدام أو ترك شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر على الإنترنت والبحث عن بدائل آخرى، نظراً لأنه لا يمكن رفض هذه التعديلات، التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير المقبل.

وفي حال مواصلة استعمال شبكة «فيس بوك» بعد هذا التاريخ فإن ذلك يعني موافقة ضمنية من المستخدم على التعديلات الجديدة، ومن خلال الشروط الجديدة تسمح الشركة الأمريكية لنفسها بالوصول إلى بيانات المستخدم على نطاق أوسع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ولا تقتصر هذه البيانات على تقييم المعلومات التي يتم إنشاؤها بواسطة الأعضاء أنفسهم والصور والتطبيقات المستخدمة أو البيانات المرتبطة بالموقع، والتي يتم استغلالها لأغراض الدعاية والإعلان، ولكن تقوم الشركة الأمريكية أيضاً بالوصول إلى بيانات جهات الاتصال وبيانات الدفع المخطط تقديمها من قبل الشركة أيضاً، بالإضافة إلى تحليل المشتريات والمعاملات المالية، التي يتم تقديمها عبر شبكة الويب.

وإذا لم يرغب المستخدم في الموافقة على هذه التعديلات الجديدة وقرر ترك شبكة التواصل الاجتماعي على الإنترنت، فيمكنه تنزيل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به قبل إغلاق الحساب الخاص به، من خلال بعض الإجراءات تتصف ببعض التعقيد. وهناك إمكانية لتعطيل الحساب فقط، بحيث يمكن للمستخدم التراجع عن هذه الخطوة فيما بعد، بالإضافة إلى إمكانية حذف الحساب نهائياً، ولكن يجب على المستخدم ألا يخلط بين الاثنين.

كيفية تعطيل الحساب:

عند الرغبة في تعطيل الحساب يتعين على المستخدم استدعاء قائمة “الإعدادات” ثم استدعاء بنود الأمان “Security” ثم اختيار تعطيل حسابك “Deactivate your account”، وتشتمل صفحات الدعم والمساعدة بشبكة الفيس بوك على استمارة لحذف الحساب، حسبما ذكر موقع قناة «فرانس 24».

وبعد قيام المستخدم بإرسال هذه الاستمارة يظل الحساب في حالة التعطيل لمدة أسبوعين، إذ يتم التراجع عن حذف الحساب إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول في شبكة التواصل الاجتماعي لمرة واحدة خلال هذه الفترة.