عفت السادات يخوض انتخابات البرلمان بدائرة الشهداء في المنوفية

أعلن الدكتور عفت السادات، رئيس حزب «السادات الديمقراطي» عن ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة الشهداء في محافظة المنوفية.

وقال السادات – في تصريحات صحفية – إن اختياره دائرة الشهداء ليس بالأمر الجديد لأن هؤلاء أهله الذين تربى في وسطهم، معتبراً البرلمان وسيلة لتوصيل آرائهم وتطلعاتهم وفرصة لخدمتهم بشكل أكبر، كما أعرب عن ثقته الكبيرة في أن ينال تصويت أهالي الدائرة وتأييدهم له.

وكشف السادات في الوقت ذاته عن تحركات حزبه وحركة “تحيا مصر” لإعداد قوائم المرشحين للانتخابات، مؤكداً أن الأسماء المرشحة ستكون مفاجئة للجميع وأن الإعلان عن القوائم في صورتها النهائية سيتم خلال أيام.