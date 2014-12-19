ضبط مخزن لتعبئة السجائر المغشوشة أسفل منزل بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين والتزوير، وتجميع أنواع السجائر صينى الصنع بخسة الثمن وإعادة تعبئتها بالعلب الأصلية الصادرة من الشركة الشرقية للدخان ومصانع المعسل المرخصة متخذًا من مخزن أسفل مسكنه سبيلا لذلك.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية إخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين ضبط هيثم .ع. ذ.ص 28 سنة بدون عمل، وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش المخزن، أمكن ضبط 9800 علبة ماركة كليوباترا بوكس ، و38400 علبة ماركة كليوباترا سوفت ، و 540 علبة معسل البرج ، و1100 علبة معسل سلوم ، وكمية كبيرة من عبوات السجائر مختلفة الأنواع ، وكمية كبيرة من كراتين السجائر الخاصة بالشركة الشرقية للدخان ، وكمية كبيرة من طوابع مصلحة الدمغة والموازين بوزارة المالية ، وكمية كبيرة من أكياس السوليفان والصمغ .

وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات والضبط أعترف بصحتها وأقرا بارتكاب الواقعة بقصد النصب على المواطنين لتحقيق ربح مالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5701 ادارى قسم الخصوص لسنة 2014، وجارى العرض علي النيابة للتحقيق.