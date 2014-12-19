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مقتل 3 من كبار قادة تنظيم داعش في العراق

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مقتل 3 من كبار قادة تنظيم داعش في العراق مقتل 3 من كبار قادة تنظيم داعش في العراق

داعش_أرشيفية

أعلن مسئولون عسكريون عن مقتل نائب زعيم تنظيم داعش ابوبكر البغدادي واحد كبار القادة العسكريين وواحد من قادة الصفوف الوسطى بالتنظيم خلال الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الامريكية ودول التحالف الدولي شمال العراق الاسبوع الماضي.

وذكر احد المسئولين ألأمريكيين الذي رفض الكشف عن هويته  أن عناصر تنظيم داعش الذين قتلوا هم الحاج معتز وهو نائب ابوبكر البغدادي ، وعبد الباسط احد القادة العسكريين بالتنظيم ، والثالث يدعى رضوان طالب.

وكان جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قد أكد امس مقتل عدد من كبار قادة تنظيم داعش في العراق وبعض قادة الصفوف الوسطى خلال الغارات التي شنتها طائرات التحالف الدولي ضد داعش منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وقد رفض كيربي الكشف عن هوية هؤلاء الذين استهدفتهم الغارات الجوية في العراق ، غير أنه أشار الى أن نجاح تلك الغارات يحد من قدرة تنظيم داعش على شن عمليات ضد القوات الامنية العراقية.

ومن ناحية أخرى وقع وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل أمرا امس الاول الأربعاء ببدء تحرك أول مجموعة من العسكريين الأمريكيين الى العراق خلال الاسبوعين القادمين وذلك في اطار قرار الإدارة الأمريكية الأخير بنشر 1500 من القوات الأمريكية في العراق للقيام بتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة العسكرية لهم.

أ ش أ

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