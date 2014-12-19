«أوباما» يوقع قانونا ينص على عقوبات ضد مسؤولين فنزويليين

وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس، قانونا ينص على فرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين ضالعين في قمع المظاهرات، التي ضربت البلاد، مطلع 2014.

ويستهدف القانون حول الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فنزويلا، الذي أقره الكونجرس قبل ثمانية أيام، مسؤولين كبارا ضالعين في قمع المظاهرات، التي اندلعت ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بين فبراير، ومايو.

ووصف مادورو هذه العقوبات، التي تتضمن تجميد ودائع في الولايات المتحدة، ومنع الدخول إلى الأراضي الأمريكية، بأنها «غبية».