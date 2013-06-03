أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بالفيديو: كيفيّة تقشير البشرة ووضع القناع في المنزل؟

Google+ Print
بالفيديو: كيفيّة تقشير البشرة ووضع القناع في المنزل؟ بالفيديو: كيفيّة تقشير البشرة ووضع القناع في المنزل؟

في هذه الحلقة من العناية بالبشرة مع خبيرة العناية في "سيدتي" مي عيد سنطّلع على كيفيّة تقشير البشرة، ثمّ تطبيق القناع المرطّب المناسب لنوعها في المنزل، فتابعي هذه الخطوات وشاهدي الفيديو لتحصلي على التفاصيل كافة.
- أولاً يجب تنظيف البشرة وتطبيق القناع مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة من الأعماق.
- اختاري قناع التقشير المناسب لنوع بشرتك، وضعيه على بشرتك، مع حركات دائريّة على كامل الوجه والعنق، وحتّى على الأيدي، مع تجنّب منطقة محيط العينين، كونها منطقة رقيقة وحسّاسة جدّاً.
- بعد إزالة المقشّر بالماء الفاتر، أو بواسطة فوطة مبلولة، حضّري وجهك لوضع القناع.
- نصيحتنا لك أيضاً باختيار القناع المرّطب المناسب للبشرة، حيث إنّ بشرة الفتاة في هذا الفيديو دهنيّة، ولا يُمكن تطبيق القناع على كامل البشرة؛ لهذا تجنّبي وضع القناع على منطقة T – Zone، أي منطقة الأنف والذقن والجبهة، وضعي عليهما قناعاً مقاوماً للبشرة الدهنيّة.
- أخيراً، دلّكي بشرتك بواسطة كرات حديديّة على الطريقة اليابانيّة لإراحة العنق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو: كوليبالي بعد هدفيه في الداخلية: «لا يوجد مستحيل مع الله»

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا

بالفيديو.. صلاح يهدي «دجيكو» هدفا تاريخيا

بالفيديو.. مؤمن سليمان: «لو جبت ميسي مش هاخد الدوري»

بالفيديو.. مؤمن سليمان: «لو جبت ميسي مش هاخد الدوري»

بالفيديو.. إحباط ترويج ٩ كيلو فودو بالقاهرة

بالفيديو.. إحباط ترويج ٩ كيلو فودو بالقاهرة