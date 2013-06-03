بالفيديو: كيفيّة تقشير البشرة ووضع القناع في المنزل؟

في هذه الحلقة من العناية بالبشرة مع خبيرة العناية في "سيدتي" مي عيد سنطّلع على كيفيّة تقشير البشرة، ثمّ تطبيق القناع المرطّب المناسب لنوعها في المنزل، فتابعي هذه الخطوات وشاهدي الفيديو لتحصلي على التفاصيل كافة.

- أولاً يجب تنظيف البشرة وتطبيق القناع مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة من الأعماق.

- اختاري قناع التقشير المناسب لنوع بشرتك، وضعيه على بشرتك، مع حركات دائريّة على كامل الوجه والعنق، وحتّى على الأيدي، مع تجنّب منطقة محيط العينين، كونها منطقة رقيقة وحسّاسة جدّاً.

- بعد إزالة المقشّر بالماء الفاتر، أو بواسطة فوطة مبلولة، حضّري وجهك لوضع القناع.

- نصيحتنا لك أيضاً باختيار القناع المرّطب المناسب للبشرة، حيث إنّ بشرة الفتاة في هذا الفيديو دهنيّة، ولا يُمكن تطبيق القناع على كامل البشرة؛ لهذا تجنّبي وضع القناع على منطقة T – Zone، أي منطقة الأنف والذقن والجبهة، وضعي عليهما قناعاً مقاوماً للبشرة الدهنيّة.

- أخيراً، دلّكي بشرتك بواسطة كرات حديديّة على الطريقة اليابانيّة لإراحة العنق.