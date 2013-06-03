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خطوات الحصول على مكياج بوهيميَّ من وحي السَّبعينات

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خطوات الحصول على مكياج بوهيميَّ من وحي السَّبعينات خطوات الحصول على مكياج بوهيميَّ من وحي السَّبعينات

إنَّ الإطلالة البوهيميَّة المستلهمة من وحي السَّبعينات قد فرضت نفسها مرَّةً أخرى كواحدة من صيحات صيف 2013، إذ إنَّ المرأة دائمة البحث عن كلّ ما يمنحها الجمال والجاذبيَّة، وهي ترغب في الظُّهور كواحدة من نجمات السَّبعينات، وهذا هو بالتَّحديد ما يعرف بالجمال البوهيميّ.
وللتألُّق بالإطلالة البوهيميَّة، اتّبعي الخطوات التَّالية:

1- الخطوة الأولى
• وزِّعي الظِّل باللون البيج أسفل حاجبيك، وتحت خطِّ الرُّموش السفليَّة، وعلى الزَّاوية الداخليَّة للعين.
• ضعي اللون البنفسجيّ على الجزء الداخليّ للجفن، ثمَّ قومي بإضافة المزيد من اللون حتَّى تحصلي على الدَّرجة اللونيَّة التي تفضّلينها.
• ضعي اللون الأخضر المائل إلى الأزرق على الجزء الخارجيّ للجفن.
• استخدمي الفرشاة لدمج اللونين عند منتصف الجفن.

2- الخطوة الثانية
• ضعي اللون البنيّ على ثنية الجفن بشكل مقوَّس.
• وزِّعي اللون الأخضر أسفل العين.
• ولإضفاء المزيد من الإضاءة، ضعي اللون المرجانيّ تحت الحاجب ثمَّ امزجيه مع اللون البنيّ.

3- الخطوة الثَّالثة
• بدايةً، استخدمي الماسكرا من منبت الرُّموش باتِّجاه الأطراف، ثمّ مرّريها بحركة متأرجحة؛ لفصل الرُّموش عن بعضها ولإضفاء الكثافة.
• استخدمي قلم الكحل الأبيض داخل العين.
• انهي مكياج عينيك باستخدام الآي لاينر السَّائل بمحاذاة خط الرُّموش العلويّ.

ولإطلالة بوهيميَّة مثاليَّة، ضعي عدَّة طبقات من أحمر الشِّفاه ذي اللون الأحمر اللامع، من أجل تغطية لونيَّة كاملة.

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