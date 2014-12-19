افتتاح مستشفى سلطان القاسمي في جزر القمر

شهد الدكتور إكليل ظنين رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية ونائب الرئيس فواد مهاجي وجمال الطريفي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي من السفراء والقناصل وممثلي الجمعيات الخيرية افتتاح مستشفى الشيخ سلطان القاسمي في مدينة موروني عاصمة جمهورية جزر القمر الاتحادية والذي تكفلت ببنائه حكومة الشارقة ويقع تحت إشراف الامانة العامة للأوقاف وذلك وسط حفاوة كبيرة من قبل المسؤولين والمواطنين في موروني بشكل خاص وجمهورية جزر القمر بشكل عام.

وكمرحلة أولى لهذا المشروع الخيري الصحي تم افتتاح ثلاثة أقسام من جملة أقسامه وهي قسم الولادة وقسم العيادات الخارجية وقسم الطوارئ، حيث تصل سعة قسم الولادة الى استقبال 900 حالة في الشهر بواقع 30 حالة ولادة يوميا اذ تم تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية وخاصة الأجهزة المتخصصة بالولادة الطبيعية وأخرى خاصة بالتدخل القيصري.. كما تم تزويد المستشفى بأجهزة خاصة بالمواليد الخدج الذين يحتاجون الى رعاية خاصة.

أهم المشاريع

ويأتي مشروع مستشفى الشيخ سلطان القاسمي في موروني ضمن سلسلة مشاريع نفذتها حكومة الشارقة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حيث يعتبر من أهم المشاريع التي تم تنفيذها في جزر القمر.

ويكتسب هذا المشروع أهمية بالغة لحاجة أهالي الجزر الى مستشفى متخصص في الولادة حيث تعتبر وفيات النساء خلال الوضع أعلى نسبة في الجزر وذلك لقلة الإمكانيات ومعظم النساء يلدن في البيوت بالطريقة البدائية.

وفي بادرة إنسانية كريمة سوف تقوم حكومة الشارقة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم تشغيل المستشفى بميزانية لثلاث سنوات وذلك بدفع رواتب الطاقم الطبي والإداري في حين تم توقيع اتفاقية تسليم المستشفى لوزارة الصحة بجزر القمر.

وعبر رئيس جمهورية جزر القمر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة لما يقوم به سموه من مشاريع تنموية في شتى المجالات وذلك لدعم هذا البلد المحتاج.. كما عبر أهالي الجزر الذين اجتمعوا خلال الافتتاح عن بالغ سعادتهم وفرحتهم مبتهلين الى المولى عز وجل ان يديم الخير على دولة الامارات ويمن عليها بدوام الأمن والأمان وان يحفظ صاحب السمو حاكم الشارقة وان يجزيه خير الجزاء على كل ما يبذله ويقدمه.