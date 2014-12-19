"ستار أكاديمي" يفوز بـ"ملكة المسرح" ميريام فارس قبل الحلقة الأخيرة

نجح برنامج "ستار أكاديمي" قبل الأخيرة في استضافة الفنانة ميريام فارس بعد أن أخفق "أراب أيدول" في التوصل معها إلى اتفاق على حلولها ضيفة على إحدى حلقاته، بسبب لقب "ملكة المسرح"، وحرصت مقدمة البرنامج هيلدا خليفة على استخدام اللقب قبل كل إطلالة لميريام.

جمهور ميريام

وكسب البرنامج ميريام في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد زواجها، وسمتها هيلدا بـ"عروس الموسم"، و أطلّت النجمة ميريام فارس ملكة على مسرح "ستار أكاديمي"، مفتتحة البرايم مع الطالبة غادة الجريدي بأغنية "دقّوا الطبول". ميريام أعلنت أن الأغنية ستكون ضمن ألبومها الجديد "أمان"، الذي ستطلقه في 5 يناير 2015 ، كما عبّرت عن حبّها الكبير للجمهور. ميريام شاركت مينا عطا أيضاً أغنية "كيفك إنت"، لتختتم عروس الموسم إطلالاتها بالأبيض الساحر، ضمن لوحة استعراضيّة راقصة ومميّزة، لأغنيتها الجديدة التي أطلقتها حصريّاً من مسرح ستار أكاديمي "بزمّتك".

حضر جمهور ميريام لمشاهدتها وتشجيعها من كل المناطق اللبنانية، وغصت المدرجات بهم، وهتفوا كثيراً باسمها، واستطاعت ميريام أن تخطف الأنفاس بإطلالاتها، لاسيما الإطلالة الأخيرة حيث قدمت لوحة راقصة نالت إستحسان الحاضرين والجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

عودة الطلاب

أثارت عودة جميع الطلاب إلى الأكاديمية، موجة من الإستغراب والهجوم على مواقع التواصل الإجتماعي، فعاد الهجوم من جديد على إدارة البرنامج بسبب اعتبار البعض أنها السبب في استبعاد طالبهم المفضل لاسيما ابتسام تسكت من المغرب وكنزة مرسلي من تونس، واعتبروا أن الإثنتان كانتا تستحقان البقاء للمرحلة الأخيرة والنافسة على اللقب.

ليا تغني بالعربية

ملك الراي الشاب خالد أضاف جرعة من الحماس على المسرح، حيث أطلّ مع محمد شاهين بأغنية "c’est la vie"، ومع ليا مخّول بأغنية "عايشة"، حيث غنت ليا لأول مرة باللغة العربية، ليطلّ منفرداً بأغنيته الجديدة "سميرة". الشاب خالد أكّد أنه يستمدّ قوّته من محبّة الجمهور للإستمرار في عطاءاته الفنيّة الناجحة.

من سيحمل اللقب؟

وحسم ختام البرايم ما قبل الأخير من برنامج "ستار أكاديمي" بموسمه العاشر الأسماء الثلاثة، التي ستتنافس على اللقب في البرايم الختامي الخميس المقبل.

فبخروج الطالب المصري مينا عطا، بعد حصوله على 48.70% من تصويت الجمهور، تعود الطالبة التونسيّة غادة الجريدي مع نسبة 51.30%، للوقوف على مسرح ستار أكاديمي، في المواجهة الأخيرة، مع محمد شاهين من مصر وليا مخّول من لبنان، حيث سينال واحد منهم لقب نجم البرنامج.

كواليس:

ميريام تقوم بالصلاة قبل إطلالتها الأولى على المسرح.

لفتة جميلة من البرنامج بأداء أغنية "عربي أنا" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

أولاد هيلدا كانوا حاضرين في البرايم ويتسللون إليها خلال الفواصل الإعلانية.