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كولومبيا توافق على إصدار أوراق نقدية تحمل صورة ماركيز

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كولومبيا توافق على إصدار أوراق نقدية تحمل صورة ماركيز كولومبيا توافق على إصدار أوراق نقدية تحمل صورة ماركيز

ماركيز

أقر الكونجرس الكولومبي مشروع قانون يصدر البنك المركزي بموجبه أوراقا نقدية لتكريم جابرييل جارسيا ماركيز أشهر الأدباء الكولومبيين والذي توفي في أبريل نيسان ويعرف بأنه أبو الواقعية السحرية.

جاءت الموافقة على مشروع القانون يوم الثلاثاء -بحسب وكالة رويترز-، على أن يطبع البنك أوراقا نقدية تحمل صورة “جابو” وهو الاسم الذي يشتهر به ماركيز في كولومبيا على العملات الجديدة التي يصدرها. وينص القانون أيضا على تخصيص مواقع معينة في مسقط رأس ماركيز للسياحة.

واشتغل ماركيز بالصحافة في بادئ الأمر ومن أشهر رواياته (مئة عام من العزلة‭ ‬One Hundred Years of Solitude) والتي فاز عنها بجائزة نوبل للآداب عام 1982. وينسب إلى ماركيز الفضل في نقل صورة أمريكا اللاتينية إلى ملايين القراء من خلال حكاياته عن الحب والاشتياق.

ونقلت صحيفة ال اسبكتادور عن عضو الكونجرس أنتينور دوران قوله “ترمي هذه المبادرة وكذلك تكريمه (ماركيز) إلى التأكد من أن الأجيال القادمة تعرف من هو هذا الكولومبي الإنسان والأديب والديمقراطي العظيم.”

وتحمل معظم العملات النقدية في كولومبيا صور شخصيات مرموقة في نضال البلاد للاستقلال عن اسبانيا مطلع القرن التاسع عشر. وتطبع صورة الشاعر الرومانسي خورخي ايزاكس على أعلى العملات النقدية المتداولة قيمة وقيمتها 50 ألف بيزو (20.44 دولار).

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