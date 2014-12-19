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افتتاح معرض الإبداع الرقمي لتكنولوجيا التعليم بجامعة المنيا

  • مصر
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افتتح الدكتور جمال أبوالمجد، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، معرض الإبداع الرقمى الأول DCG1&T، وذلك بكلية التربية النوعية «قسم تكنولوجيا التعليم».

أشاد أبوالمجد، بالطلاب المشاركين والأعمال المقدمة في المعرض والاستخدام الحديث للفوتوشوب للصور وإضافة مؤثرات تظهر مدى الإبداع لدى الطلاب.

وأوضحت الدكتوره إيمان زكى الشريف، المشرفة على المعرض، أن الهدف من المعرض هو تنمية التفكير والإبداعات في مجال التصوير الرقمي لدى أبنائنا الطالب، لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين وتوفير فرص عمل غير نمطية في المراحل الدراسية المختلفة.

وأشارت إلى أن الصورة الفوتوغرافية أصبحت في ظل الثورة الرقمية التي نعيشها لغتها وبلاغتها وأساليبها ومقوماتها الجمالية، وارتبطت فاعليتها برؤية المبدع وقدرته على توظيفها توظيفا خلاقا مقترنه بالذوق والإحساس والخيال والوجدان لدى الطالب.

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