السلطات الألمانية تفجر قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية

أجلت السلطات الألمانية اليوم 9700 شخص قبل تفجير قنبلة ضخمة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية. وذكرت شبكة “ايه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن عمال البناء عثروا على القنبلة – التى يبلغ وزنها نحو 250 كيلو جرامًا – بالقرب من محطة القطارات الرئيسية فى مدينة “بوتسدام” الواقعة شرق ألمانيا.

وقالت الشبكة، إن عملية التفجير تمت بنجاح، فيما أرجأ المجلس التشريعى المحلى جلسته أثناء قيام خبراء المفرقعات بتفجير القنبلة.

كانت طائرات قوات الحلفاء قد ألقت ملايين الأطنان من القنابل على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية لم ينفجر بعضها حتى الآن.

أ ش أ