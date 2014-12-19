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فيديو.. خبيرة نفسية: كثير من السيدات يسعين للطلاق والخلع لتجنب الوقوع في الخيانة

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قال الدكتورة رضوى سعيد، استشاري الطب النفسي، ورئيس قسم الصحة الجنسية بالجمعية العالمية للطب النفسي، إن نسبة كبيرة من النساء الراغبات في خلع أزواجهن دافعهم الرئيسي هو الخيانة الزوجية، سواء كانت اكتشاف خيانة أزواجهم لهن أورغبتهن في الخيانة.

وأضافت «سعيد»، في حوارها مع برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على قناة «المحور»، أن كثير من السيدات يسعين إلى الخلع لتجنب الوقوع في الخيانة، مشيرة إلى أن بعض النساء يتورطن فيما يعرف بالـ «خيانة غير كاملة» وذلك من خلال الحديث مع بعض الأشخاص على «فيس بوك».

وتابعت أنه لابد وأن تكون الزوجة واثقة من نفسها في علاقتها مع زوجها وأنها مكتملة «الأنوثة» وأن لها معجبين كثيرين من الرجال غير الزوج.

وأكدت أنه على الزوجين أن يستوعبوا «Sex Appeal»، «الجاذبية الجنسية»، وتعني أن يقتنع كلاهما بأن الطرف الآخر معجب به، مشيرة إلى أن الزوجات في بعض الأحيان يفترون على الرجال في مسألة خلعهم.

وتابع: «الست لما تلاقي الراجل مش مكفيها في حياتها الجنسية والحياتية والاجتماعية، بتلجأ لطلب الخلع أو الطلاق»، مشيرة إلى أن «الستات يتحولن للاجتذاب لأشخاص آخرين».

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