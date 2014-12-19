ناهد العشرى: وفرنا 100 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ مارس الماضى

أكدت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أن الوزارة وفرت منذ مارس الماضى، وحتى الآن مايزيد عن 100 ألف فرصة عمل بالخارج «موسم حج- عمالة فنية- مهندسين عمالة عادية – عمال زراعة – بناء» تم تشغيلهم جميعًا.

وأضافت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أنها وفرت عدد ما يقرب من 134 ألف فرصة عمل بالداخل بالقطاع الخاص، تم شغل عدد 42 ألف فرصة عمل منها، من بينهم «1٫254» من ذوى الاحتياجات الخاصة، وجار الترشيح لشغل فرصة العمل المتبقية.

وأشارت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، إلى أنه تم تسوية عدد «986» شكوى فردية وديًا من إجمالى «1487» شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقى منها، وتسوية عدد «357» منازعة عمل وشكوى جماعية وديًا من إجمالى «381» منازعة وشكوى جماعية تلقتها الوزارة.

وأكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، إبرام 14 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال استفاد منها «17٫458» عامل، بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة لعام 2014، والتى استفاد منها جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.