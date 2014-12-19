أخبار عاجلة

8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ناهد العشرى: وفرنا 100 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ مارس الماضى

Google+ Print
ناهد العشرى: وفرنا 100 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ مارس الماضى ناهد العشرى: وفرنا 100 ألف فرصة عمل فى الخارج منذ مارس الماضى

ناهد العشري

أكدت ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أن الوزارة وفرت منذ مارس الماضى، وحتى الآن مايزيد عن 100 ألف فرصة عمل بالخارج «موسم حج- عمالة فنية- مهندسين عمالة عادية – عمال زراعة – بناء» تم تشغيلهم جميعًا.

وأضافت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أنها وفرت عدد ما يقرب من 134 ألف فرصة عمل بالداخل بالقطاع الخاص، تم شغل عدد 42 ألف فرصة عمل منها، من بينهم «1٫254» من ذوى الاحتياجات الخاصة، وجار الترشيح لشغل فرصة العمل المتبقية.

وأشارت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، إلى أنه تم تسوية عدد «986» شكوى فردية وديًا من إجمالى «1487» شكوى تلقتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقى منها، وتسوية عدد «357» منازعة عمل وشكوى جماعية وديًا من إجمالى «381» منازعة وشكوى جماعية تلقتها الوزارة.

وأكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، إبرام 14 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال استفاد منها «17٫458» عامل، بخلاف اتفاقية العلاوة الخاصة لعام 2014، والتى استفاد منها جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا