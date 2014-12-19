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«داعش»: الغرامة والحبس عقوبة إلقاء القمامة في شوارع العراق

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«داعش»: الغرامة والحبس عقوبة إلقاء القمامة في شوارع العراق «داعش»: الغرامة والحبس عقوبة إلقاء القمامة في شوارع العراق

أعلن ما يعرف باسم “ديوان الخدمات” التابع لتنظيم “داعش” في مدينة الموصل بالعراق عن سن قوانين جديدة للنظافة.

وأصدر “الديوان” بيانا كتابيا وقام عناصر التنظيم بنشره، مؤكدين أن هذه القوانين سيتم العمل بها من تاريخ نشرها، وفرضت على سكان المدينة غرامة مالية لمن يخالف هذه القوانين أو الحبس في حال الممانعة من دفع الغرامات.

وحدد البيان مبلغا شهريا يدفعه المواطنون وأصحاب المحلات مقابل خدمة التنظيف التي يقوم بها عناصر التنظيم.

ونوه البيان إلى أنه على سكان المدينة وأصحاب المحلات جمع القمامة في أكياس ووضعها أمام المنازل أو في الأماكن الفارغة ليلا حتى يقوم عناصر التنظيم جمعها من أمام البيوت.

كما شدد البيان على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والشوارع والإنارة وعدم تخريبها أو المساس بها، مؤكدا أن من سيخالف ذلك سيحاسب.

 

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