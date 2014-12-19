السديس: عمل رجالات الحسبة يحتاج إلى صبر ومصابرة وإخلاص في العمل

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة الشيخ عبدالله الأسمري محاضرة في توسعة الملك فهد بالمسجد الحرام عنوانها «قواعد الاحتساب» لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام تحدّث فيها عن أهمية وشرف رسالة الحسبة مستدلاً بآيات من القرآن الكريم والسنة النبوية ,

ونوّه معاليه بالمحاور الأساسية والمهمة لرجال الحسبة وهي: القواعد الفقهية والأصولية و المقاصدية.

وشدّد معاليه على أعضاء الحسبة بالرقي بلغة الخطاب واتخاذ الأسلوب اللين الذي يجسد الرحمة, مضيفاً إلى أن عمل رجالات الحسبة يحتاج إلى صبر ومصابرة وإخلاص في العمل واستحضار النيّة الصادقة.

وحرص معاليه على دعم وتقديم كافة الخدمات التي من شأنها تساعد رجال الحسبة في الرقيّ بعلمهم ومعاونتهم على الالتحاق بالدورات التدريبية التي تزيد من حصيلة المحتسب العلمية والأخلاقية, كما حثّ معاليه.

واختتم معاليه كلمته بالشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين وولي ولي العهد كما شكر معاليه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة على حضوره وحسن استماعه, ودعا معاليه أن يجزيه على جهوده النيرة المباركة خير الجزاء, وشكر معاليه مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرئاسة الشيخ الدكتور ناصر الزهراني ومنسوبوها.

وفي نهاية المحاضرة سلم معاليه منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام شهادات شكر وتقدير.