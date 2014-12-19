مصادر: حزب النور يفشل فى إقناع رموز حزب «مبارك» بالمشاركة على قوائمه فى «النواب»

كشفت مصادر داخل حزب النور السلفي، الخميس، أن نائب رئيس الحزب أشرف ثابت، كان يتولى ملف التنسيق مع عناصر ورموز الحزب الوطني المُنحل حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، للتنسيق سوياً حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في الربع الأول من العام المقبل 2015.

ووفق ما ذكرته المصادر، -بحسب موقع 24 الإماراتى-، فإن ثابت أبلغ الهيئة العليا للحزب عن فشل معظم تلك المفاوضات مع عناصر ورموز الوطني المُنحل، لاسيما وأنه كان يحاول إقناع بعضهم المشاركة على قوائم النور في الانتخابات النيابية المقبلة، والتي تعد الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خارطة الطريق المصرية.

وذكرت المصادر قريبة الصلة من قيادات الحزب، أن “النور” ركز اهتماماته خلال الفترة الأخيرة على استقطاب العديد من رموز الوطني خاصة في محافظات الصعيد، جنوب مصر، لكن باءت تلك المحاولات بالفشل، في ظل رفض الكثير من عناصر الوطني المنحل الدخول في تحالف مع النور، ورغبتهم في المشاركة في تلك الانتخابات بصورة منفردة أو على قوائم حزبية مدنية لا دينية، خاصة أن الدستور المصري نص على منع قيام أحزاب على أسس دينية.