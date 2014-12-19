مؤتمر الأطباء السنوي: نصف الخريجين يعانون من تقلص فرص الدراسات العليا

ناقشت الورشة الثالثة للمؤتمر السنوي للنقابات الفرعية، والذي يعقد حاليا ويستمر لليوم الجمعة مشاكل الدراسات العليا والتي يعاني منها الأطباء في الوقت الحالي.

وقال المشاركون إن فرص الدراسات العليا المتاحة بمختلف أنواعها دبلوم وماجستير وزمالة بإجمالى 5 آلاف فرصة سنويا هي أقل من نصف عدد الخرجين الذين يقدرون من 11-12 آلاف خريج سنويا، مشيرين إلى أن أكثر من نصف الخرجين دون أي فرص للدراسات العليا، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الدراسات العليا التي تصل إلى 15 ألف جنيه.

واقترحت الورشة، حسب بيان النقابة، زيادة الأعداد المقبولة بالماجستير والدبلوم مع وضع خطة لزيادة تدريجية للمستشفيات المؤهلة للتدريب وبرنامج الزمالة المصرية وعمل حملة واسعة لإثبات حق كل طبيب تم قبولة للعمل في وزارة الصحة وذلك بإيجاد فرصة للدراسات العليا مع مطالبة وزارة الصحة بعدم إنهاء فترة نيابة الطبيب المقيم حتي يتم التسجيل له.

وتناقش ورشة العمل الرابعة التي تقعد اليوم الجمعة ضمن المؤتمر مشاكل التكليف ومنها عند رغبة معظم الأطباء في عدم الابتعاد عن مكان إقامتهم وهو ما ينتج تكدس بالقاهرة والدلتا، ويترك معظم الصعيد والمحافظات النائية محرومة من الخدمة.

وقالت النقابة إن وزارة الصحه عاما تلو الآخر تحاول إتخاذ قرارات لإجبار الأطباء على الذهاب للمناطق النائية والمحافظات البعيدة.