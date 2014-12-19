تونس: جهاديون تابعون لـ«داعش» يتبنون اغتيال بلعيد والبراهمي

تبنى جهاديون انضموا إلى تنظيم داعش، للمرة الأولى اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، مهددين باغتيالات أخرى، وذلك قبل أيام من انتخابات رئاسية تاريخية بالنسبة لتونس.

وقال جهادي يلقب بأبو مقاتل: “نعم يا طواغيت، نحن اغتلنا شكري بلعيد ومحمد البراهمي” وذلك في تسجيل فيديو نشر الخميس على الإنترنت.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن أبو مقاتل واسمه الحقيقي أبو بكر الحكيم، تونسي فرنسي مطلوب لدى السلطات التونسية بتهمة الضلوع في الهجوم في فبراير ويوليو 2013 على المعارضين الاثنين.

وظهر الجهادي في شريط الفيديو محاطاً بثلاثة مسلحين آخرين بلباس عسكري ترفرف وراءهم رايات الجهاديين السوداء.

وتوعد أبو مقاتل قائلاً “بإذن الله سوف نعود ونغتال الكثير منكم. والله لن تعيشوا مطمئنين ما دامت تونس لا يحكمها الإسلام” داعياً التونسيين إلى حمل السلاح ومبايعة تنظيم داعش المتشدد.

وأضاف أبو مقاتل “رسالتي إلى طواغيت تونس وعساكرهم بيننا وبينكم السلاح”.

ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إن: “وزارة الداخلية والتونسيين أقوى من هؤلاء الإرهابيين الذين لا يمثلون أي شيء بالنسبة لنا”.

أ ف ب