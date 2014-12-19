هاني الهاملي: «خطة دبي 2021» تدشن عصراً جديداً من النمو الاقتصادي

أكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن «خطة دبي 2021» التي أطلقها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستدشن عصرا جديدا من النمو الاقتصادي لدبي.

أسس متينة

وقال الهاملي على هامش حضور وفد الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي برئاسته حفل إطلاق الخطة يرافقه الفريق الفني للأمانة العامة للمجلس: إن الخطة تقوم على أسس متينة توظف الإمكانات والطاقات المحلية لتحقيق الأهداف والإنسان في مقدمة غاياتها، مؤكدا أن الخطة ستعزز من قدرة الإمارة على مواكبة المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.

ولفت إلى أن أهم ما يميز هذه الخطة شموليتها ومتانة منطلقاتها وشفافية أهدافها وأنها تقوم على أرضية صلبة من البنية التحتية والمؤسسات وقطاعات قيادية وأخرى مساندة اضافة إلى مواءمة البيئة التنظيمية والاستثمارية وحافزيتها على الإبداع والابتكار.

مبادرات

ونوه إلى أن الخطة تأتي أيضا بعد سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها حكومة دبي خلال العامين الماضيين والتي ستساهم كل منها في تعزيز مكانة الامارة على المستويين الاقليمي والعالمي.

وأكد الهاملي حرص مجلس دبي الاقتصادي منذ البداية على ترجمة توجهات حكومة دبي في المجال الاقتصادي والتنموي وأن موجهات خطة دبي 2021 وأهدافها ستشكل الاطار العام لمشاريع المجلس وإلهاما لإطلاق مبادراته الاستراتيجية خلال السنوات الست القادمة والتي تعزز من دور المجلس كشريك استراتيجية لحكومة دبي في صناعة القرار الاقتصادي العام.