تشييع شهداء الواجب الإماراتيين في مصر بمشاركة رسمية وعسكرية

تقدم محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الجنازة العسكرية التي أقيمت لشهداء الواجب الذين سقطت بهم طائرة عسكرية مساء أول من أمس أثناء تنفيذهم إحدى المهام التدريبية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما شارك معالي سفير الدولة في أداء صلاة الجنازة على أرواح شهداء دولة الإمارات وهما الشهيد سيف خلف سيف الزعابي، والشهيد عبدالله علي الحمودي، وجمهورية مصر العربية في مطار ألماظة العسكري.

تعازٍ

ونقل محمد بن نخيرة الظاهري تعازي قيادة وحكومة وشعب الإمارات إلى وزيري الدفاع والداخلية المصريين، مؤكداً في الوقت نفسه وحدة دماء شهداء الواجب من البلدين، كما قدم العزاء لأسر الشهداء من البلدين الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أوطانهم داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، عن خالص تعازي قيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لشهداء دولة الإمارات.

حضر الجنازة من الجانب المصري كبار قادة أفرع القوات المسلحة المصرية، والعقيد الدكتور عبدالله النيادي الملحق العسكري، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية للدولة في القاهرة.