طحنون بن محمد يشهد العرس الجماعي لأبناء قبيلة العوامر

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، العرس الجماعي لـ20 شاباً وفتاة من أبناء قبيلة العوامر الذي أقيم بصالة أفراح الخبيصي بمدينة العين.

كما حضر الحفل الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعيان القبائل ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وثمّن مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، الذي تكفل بنفقات العرس، الدعم المتواصل الذي يلقاه أبناء الإمارات من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمساعدة شباب الإمارات المقبلين على الزواج، وتقليل تكاليف الزواج بشكل عام، والأعراس بشكل خاص، والتوجيه الدائم بإقامة الأعراس الجماعية، مترحماً في هذا الصدد على روح الباني والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما أشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشباب الوطن.