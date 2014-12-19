سلطان القاسمي يشهد احتفالية اليونيسكو باللغة العربية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في العاصمة الفرنسية باريس، احتفالية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» باليوم العالمي للغة العربية، والتي تفضل سموه بحضورها لاختياره ضيفاً شرفياً لدورتها الحالية، ويعد أول شخصية يتم الاحتفاء بها كضيف شرف ضمن هذه الفعالية، لما لسموه من إسهامات جليلة في خدمة اللغة العربية.

بدأت الاحتفالية بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة لمقر الانعقاد بمبنى اليونيسكو، حيث كان في استقباله كل من: عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام وإيرينا بوكوفا مدير عام المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم «اليونيسكو» وعبدالله محارب مدير عام المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «الإلكسو» وعبدالله مصبح النعيمي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونيسكو والدكتور زياد الدريس رئيس الخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونيسكو وحمد الزعابي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية فرنسا وجاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس، وجمع غفير من أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي السفارات العربية لدى فرنسا، ونخبة من المثقفين والأدباء والفنانين العرب والأجانب.

هذه لغتي

واستهلت الجلسة الافتتاحية للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بإلقاء قصيدة بعنوان «هذه لغتي»، تماشياً مع المناسبة، بعدها ألقى الدكتور زياد الدريس كلمة ترحيبية قال فيها: «عادة ما يكون تكرار الحديث مملاً في المناسبات المزمنة سنوياً على السامع والمتحدث سوياً، ويأتي هذا الملل خصوصاً عندما لا يكون هناك أي تغير أو تحول في مجريات الحدث بين المناسبة السابقة واللاحقة، ومن حسن الحظ أن مسببات الملل غير متوافرة في هذه الاحتفالية.. إذ نلمس في هذا العام الثالث مقارنة بالعام الماضي ثم الذي قبله ما يجري من تفاعل وتمدد في المناشط الوجدانية والتعبيرية والإجرائية، ليس في العالم العربي فقط، بل بأيدي العرب المنتشرين في الجهات الأربع، وليس في اليوم العالمي فقط، بل طوال العام».

من جانبها، ألقت سميرة الموسى رئيس المجموعة العربية سفيرة سلطنة عمان لدى اليونيسكو كلمة قالت فيها: «نحتفل هذا الصباح باليوم العالمي للغة العربية لغة الضاد هنا في مقر اليونيسكو والذي يخصص هذا العام للحرف العربي، فكلنا يعلم أن اللغة العربية هي لغة الإعجاز، لغة القرآن الكريم».

عقب ذلك ألقى جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس كلمة عبر من خلالها عن بالغ سعادته بالمشاركة في مثل هذه الفعالية العالمية المهمة، وتطرق إلى دور المعهد في صون الثقافة العربية وتحقيق التقارب فيما بينها وبين مختلف ثقافات العالم، وتناول في معرض حديثة جملة من إسهامات صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم المعهد ودعم الثقافة العربية واللغة العربية في مختلف المحافل الدولية.

وتحدثت إيرينا بيكوفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» باللغة العربية في أكثر من فقرة خلال كلمتها الرسمية، والتي جاءت مسكاً لختام الجلسة الافتتاحية، حيث قالت: «أتمنى أن نقضي يوماً سعيداً عالمياً للغة العربية، ونحن نتشرف بهذا الحدث، ويسرنا أن نستقبل هنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونود أن نعرب لسموه عن خالص امتناننا لجهوده الدؤوبة في دعم أنشطة وبرامج وفعاليات اليونيسكو في ما يتعلق بالثقافة العربية واللغة العربية.

هدية

تم خلال الحفل تقديم هدية تذكارية لصاحب السمو حاكم الشارقة عرفاناً وتقديراً لسموه على تفضله بالحضور والمشاركة في هذه الاحتفالية العالمية، وتثميناً لدوره البارز في خدمة لغة الضاد من خلال تأسيسه جمعية حماية اللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمعية الإمارات للخط العربي، وساحة الخط التي تضم بين جنباتها معهد الخط العربي، ومتحف الخط العربي وبيوت الخطاطين.