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أهالى مركز قوص بقنا يشعلون النيران بمزلقان السكة الحديد احتجاجًا على ضرب ضابط لعامل

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أهالى مركز قوص بقنا يشعلون النيران بمزلقان السكة الحديد احتجاجًا على ضرب ضابط لعامل أهالى مركز قوص بقنا يشعلون النيران بمزلقان السكة الحديد احتجاجًا على ضرب ضابط لعامل

قطع طريق السكة الحديد- أرشيفية

​قام العشرات من ​الأهالى ​بمركز قوص بقنا بإشعال ​​ال​نيران على مزلقان ​السكة الحديد ​احتجاجا على ضرب ضباط لعامل​ المزلقان.​

​كان ​ضابط شرطة بمركز شرطة قوص ​قد قام بالاعتداء بالضرب ​على عامل مزلقان سكة حديد بمدينة قوص لرفضة السماح له بالمرور لاقتراب دخول أحدى القطارات بالمحطة.

و​أكد عدد من شهود العيان أنه أثناء سير سيارة شرطة يستقلها المدعو ” عبد الحميد .ر” ملازم أول بمركز شرطة قوص وعند وصولها لمزلقان سكة حديد قوص قام المدعو ” شاذلى . ح ” عامل مزلقان بسكة حديد قوص بإغلاق المزلقان ومنع السيارات من المرور لأقتراب القطار والدخول للمحطة فقام الضابط بمعاتبته لمنعه من المرور وتطورت لمشادة كلامية قام على أثرها بالتعدى بالضرب على العامل أثناء تواجده بالبلوك الخاص بالمحطة وقيام الضابط بإطلاق طلقة فى الهواء بعد تجمهر زملاء العامل حوله فيما تجمهر العشرات من المواطنين وزملاء العامل بمزلقان مدينة قوص أحتجاجا على التعدى على زمليهم أثناء عملة ​وقاموا باشعال النيران على المزلقان.

​وفى سياق متصل حرر العامل محضر بقسم شرطة قوص فيما تولت النيابة التحقيق فى الواقعه

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