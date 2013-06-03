أي لون تختارين لساعتك؟

تأتيك أحدث تصاميم الساعات لهذا الصيف غنية بالألوان المنعشة، هادفة لجعل إطلالتك أكثر حيوية وفرحاً. وبفضل تقنياتها العالية والتواقيع العالمية التي تحملها، تشكل هذه الساعات خياراً ناجحاً لكل من تبحث عن التجدّد في إطلالتها ولكل من تهوى التباهي بساعة يدها. فأي لون تختارين؟

1- لا تترددي في اختيار ألوان صاخبة للحصول على إطلالة شبابية وعصرية متجددة.

2- بإمكانك اختيار تصاميم مرصعة بالأحجار الملونة لتجمعي بين الإطلالة العصرية والكلاسيكية في آن واحد.

3- اختاري لون الساعة بالتنسيق مع ألوان الأزياء التي ترتدينها والإكسسوارات التي تضعينها.

4- إذا كنت تخشين الألوان الصاخبة وفي الوقت نفسه تبحثين عن خيار شبابي، يمكنك اختيار اللون الأبيض أو البيج أو حتى الأزرق الفاتح.