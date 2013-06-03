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مطار القاهرة يستقبل مرحلين هاربين من تنفيذ أحكام

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مطار القاهرة يستقبل مرحلين هاربين من تنفيذ أحكام مطار القاهرة يستقبل مرحلين هاربين من تنفيذ أحكام

استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، الراكب المصرى الذى يدعى (خ.م.م) والذى وصل على متن طائرة الخطوط القادمة من جدة، مرحلا لخلافه مع الكفيل.

وبالكشف الجنائى على الراكب تبين أنه مطلوب فى القضية رقم ٤١٦٨٣ لسنة ٢٠٠٥ محرم بك سرقة والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنة.

كما استقبلت السلطات المرحل المصرى الذى يدعى (م.ع) والذى عاد بعد انتهاء فترة العقوبة فى قضية تعاطى مخدرات بالأراضى السعودية قضى نحو سنة ونصف السنة سجن وبالكشف الجنائى تبين انه مطلوب فى القضية رقم ٢٨٨١ لسنة ٢٠١٠ الجمالية خيانة أمانة.

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مصر 365

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