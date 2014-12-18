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«حماس» تنفي أن تكون قد تلقت احتجاجًا من السعودية على زيارة وفدها لإيران

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نفت حركة «حماس» الفلسطينية صحة ما تردد حول تلقيها احتجاجا من المملكة العربية على زيارة وفد من قيادات الحركة إلى إيران، الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبوزهري، في تصريح صحفي، مساء الخميس، «الأنباء حول اتصالات سعودية مع حركة (حماس) للاحتجاج على زيارة وفد الحركة إلى إيران هي أنباء لا أساس لها من الصحة»، مؤكدا حرص الحركة على علاقات جيدة مع كل الأطراف العربية والإسلامية.

كانت تقارير إخبارية أشارت إلى اتصالات رسمية جرت بين السعودية وقيادة حركة «حماس» في الخارج عبرت خلالها الرياض عن غضبها من سياسة «حماس» حيال طهران، ودعتها إلى وقف كل أشكال التواصل بينهما.

يذكر أن وفدا من قيادة «حماس» زار إيران، الأسبوع الماضي، لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية بين الجانبين، التي تضررت كثيرا بسبب مواقف الحركة من الصراع الدائر في سوريا ورفضها تأييد نظام بشار الأسد، المدعوم من إيران.

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