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عصام الحداد" يغادر القاهرة متجها إلى لندن

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عصام الحداد" يغادر القاهرة متجها إلى لندن عصام الحداد" يغادر القاهرة متجها إلى لندن

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، وبصحبته سيدتان من الوفد المرافق، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى لندن.

وكان "الحداد" قد قال فى تصريحات سابقة، إن تتبنى توجهًا جديدًا؛ لإعادة بناء العلاقات المصرية- الإثيوبية، يرتكز على مبدأ الشراكة فى التنمية، وخلق مصالح سياسية واقتصادية بين البلدين، موضحا أنه إذا كانت الرؤية الإستراتيجية للسياسة الخارجية المصرية تضع أولوية للبعد الأفريقى، فإن العلاقات المصرية الإثيوبية تأتى فى قلب هذا الاهتمام.

جاء ذلك على خلفية القرار الإثيوبى المفاجئ بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق للبدء فى إنشاء سد النهضة.

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مصر 365

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