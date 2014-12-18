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«أدم حنين» رئيسا شرفيًا للأقصر للسينما المصرية والأوروبية

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«أدم حنين» رئيسا شرفيًا للأقصر للسينما المصرية والأوروبية «أدم حنين» رئيسا شرفيًا للأقصر للسينما المصرية والأوروبية

أعلنت ماجدة واصف رئيسة مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية عن اختيار الفنان التشكيلي الكبير أدم حنين رئيسًا شرفيًا للدورة الثالثة للمهرجان و التي تنطلق في الرابع والعشرين من يناير القادم بمحافظة الأقصر.

وتقول واصف عن اختيار الفنان الكبير للرئاسة الشرفية للدورة القادمة: تم اختيار اسم حنين بالاجماع نتيجة لدورة الرائد في الفن التشكيلى واستكمالا للخط الذى بدأه المهرجان باختيار قامة فنية كبيرة لرئاسة المهرجان تعود جذورها لصعيد , تلك المنطقة التي أخرجت أسماء عملاقة في شتى المجالات الفكرية والأدبية والتى تولى رئاسة المهرجان الشرفية من أبنائها اثنار من كبار الادباء في الدورتين السابقتين هما الاديب الكبير بهاء طاهر والشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودى.

يذكر أن «مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية» تنظمه مؤسسة «نون للثقافة والفنون» سنويًا برعاية ودعم من وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والآثار، والاتحاد الأوروبي، ويهتم المهرجان بتعزيز الوعي السينمائي والتعريف بالأعمال السينمائية المتميزة بمصر وأوروبا بهدف تبادل الخبرات، وفتح أسواق، للأفلام الأوروبية في مصر، وللأفلام المصرية في أوروبا، كما يسعى المهرجان كذلك إلى المساهمة في دعم السياحة في هذه المدينة التاريخية العالمية.

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