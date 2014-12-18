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ابتسام تسكت بلوك جديد ...ومن تدعم للفوز بلقب ستار أكاديمي؟

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ابتسام تسكت بلوك جديد ...ومن تدعم للفوز بلقب ستار أكاديمي؟ ابتسام تسكت بلوك جديد ...ومن تدعم للفوز بلقب ستار أكاديمي؟

الخميس 18-12-2014 19:45

فاجأت مشتركة ستار أكاديمي ابتسام تسكت معجبيها بلوك جديد، إذ صبغت شعرها باللون الأحمر ونشرت صورة لها بهذا اللوك على موقع "إنستغرام"، طالبةً من جمهورها إبداء رأيه بلون شعرها الجديد.

بدوره، عبّر "الجيش التسكاتي" كما تصفه ابتسام، عن إعجابه باللوك الجديد، فيما شبّهه البعض بلوك هيفاء وهبي، الذي ظهرت فيه في مسلسل رمضان الفائت "كلام على ورق".

كما عبّرت ابتسام عن اشتياقها لصديقتها الطالبة التونسيّة غادة، من خلال نشر صورة تجمعهما سويّاً، وتمنّت لها الحظّ السعيد في البرنامج، ووصفتها بـ"أطيب قلب".

وحرصت ابتسام، فور خروجها من برنامج "ستار أكاديمي" على شكر الفنانين الشباب الذين دعموها خلال مشاركتها في البرنامج وهم: سعد المجرد، وأسماء المنور، ودنيا باطما.

وبخصوص علاقتها بالكويتي عبد السلام الزايد، كتبت ابتسام : "حبايبي أنا وعبد السلام أصدقاء وإخوات وعمرنا منتخاصمو وهو كان فالمغرب فضيافتنا واليوم رجع لبلادو الكويت وأكيد غدي نبقاو دايماً أصدقاء طريق السلامة ويرجع لنا بخير انشاءالله "، خصوصا وأنّ الإشاعات زادت بعد خروجها

من البرنامج، وعودتها إلى المغرب،حتّى أنّ البعض بدأ في ترويج إشاعات حول علاقتها بخريج برنامج "The Voice" غازي الأمير، بعد نشرها صور تجمعه معها وتصفه بأقرب أصدقائها.

وتجدر الإشارة إلى أنّه من المتوقع أن تسافر ابتسام إلى لبنان من أجل حضور نهائيّات البرنامج برفقة زملائها المشاركين في النسخة العاشرة.

 

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