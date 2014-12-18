عودة حسام غالى لتدريبات الأهلى

شهدت تدريبات الأهلى اليوم باستاد التتش عودة حسام غالي للمشاركة في التدريبات الجماعية بالمران بعد شفائته من الآم العضلة الخلفية عقب مباراة الفريق فى نهائى الكونفيدرالية أمام فريق سيوى سبورت الايفوارى فيما غاب وليد سليمان بسبب اصابته بنزلة برد شديدة .

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق علي سلامة حسام غالى وإكتمال شفاءه بنسبة كبيرة بينما استبعد مشاركته في مباراة وادي دجلة وفقا لرؤية الجهاز الفني الذي يحرص علي جاهزية اللاعب الفنية والبدنية وإكتمال شفاءه بنسبة100% قبل العودة للمباريات ، وكان حسام غالى يعاني من آلام في العضلة الخلفية عقب مباراة نهائي الكونفيدرالية الافريقية أمام سيوي سبور الايفوارى .

كما أكد أن وليد سليمان أدي جانب من التدريبات في الجيمانيزيوم بينما يتحدد موقفه من المشاركة في مباراة دجلة حسب حالته في تدريبات اليوم .