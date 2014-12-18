عمرو جمال يطير لأسبانيا السبت

يستعد عمرو جمال مهاجم الأهلى للسفر الي أسبانيا السبت المقبل ويخضع اللاعب لفحص طبي تحت اشراف طبيب نادي برشلونة الذي أجري له جراحة الرباط الصليبي منذ شهرين تقريبا .. فيما يخضع محمد ناجى جدو لبعض الفحوصات الطبية في ألمانيا تحت اشراف الطبيب شيفرهوف لتحديد موعد عودته الي القاهرة بشكل نهائي.

وأكد علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة أن عمرو جمال سوف يتواجد في أسبانيا لمدة شهر للفحص الطبي ولأداء جزء كبير من المرحلة الثانية من التأهيل البدني مشيرا الى أن جدو مستمر في تنفيذ برنامجه الـتأهيلي مع الطبيب الألماني .

ومن المنتظر أن ينهي اللاعب تدريباته خلال أيام بينما لم يتحدد موعد عودته للقاهرة حتي الأن حيث ينتظر اللاعب قرار الطبيب الذي يشرف علي تأهيله ، وأجري جدو مؤخرا جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا ويخضع اللاعب للفقرات الأخيرة من التأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية والمباريات مع الأهلي .