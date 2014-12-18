١٠ ملايين جنيه تكلفة تجديد كابلات الاتصالات النحاس‎ بمطار القاهرة

تفقد اللواء محمد كامل رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى أعمال التحديث والتطوير التى تمت بإدارة الأتصالات السلكية بالشركة، كما تفقد استراحات الدرجة الأولى بمبنى الركاب بالمطار القديم.

وقال اللواء محمد كامل فى بيان للشركة اليوم انه تم الأتفاق بين الشركة والشركة المصرية للأتصالات علي احلال وتجديد كافة الكابلات الربط النحاسية القديمة والتى تربط مطار القاهرة بكافة انحاء الجمهورية ، تضمن الأتفاق تركيب كابلات حديثة قيمتها 10 ملايين جنيه تتحملها الشركة المصرية لللأتصالات و ذلك فى اطار تطوير و تجديد البنية التحتية لمطار القاهرة.

وقال أنه تم توفير ما يزيد عن ٧.٥ مليون جنيه فى تحديث السنترال التليفونى الذى انتهى عمره الأفتراضى منذ 10 سنوات وذلك من خلال تحديثه بتكلفه بلغت 400 الف جنيه فقط من خلال احدى الشركات المتخصصة حيث تم زيادة كفاءة السنترال من 6 الاف الى 10 الاف خط ، إضافة الى توفير جهاز حديث يتيح من خلاله متابعة المؤتمر واتاحه الأتصالات بالصوت والصورة من التليفون المحمول الى التليفونات الأرضية الداخلية بالمطار بشرط تغطية شبكة الأنترنت، مما يوفر المبالغ السنوية التى تدفع بقيمة 35 دولار لكل تليفون للشركة المصرية للأتصالات مقابل الرخصة.