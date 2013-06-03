انخفاض المؤشر الرسمى لقطاع الخدمات الصينى فى مايو

قال المكتب الوطنى للإحصاءات اليوم الاثنين، إن المؤشر الرئيسى لمديرى المشتريات بقطاع الخدمات فى الصين قد انخفض إلى 54.3 نقطة فى مايو من 54.45 نقطة فى أبريل وهو ما يعزز الاعتقاد بأن التعافى فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يفقد الزخم.

وتعنى أى قراءة فوق 50 نقطة تسارع النشاط، فى حين يشير النزول عن ذلك المستوى إلى حدوث انكماش.

وتأتى أرقام مؤشر قطاع الخدمات بعد صدور بيانات مؤشر القطاع الصناعى يوم السبت والتى سجلت ارتفاعا إلى 50.8 فى مايو من 50.6 فى أبريل، ويركز المؤشر الرسمى على الشركات الكبيرة وتلك المملوكة للدولة.

غير أن مسحا خاصا أظهر أن أنشطة المصانع انكمشت لأول مرة فى سبعة أشهر فى مايو مع تباطؤ الطلب المحلى والخارجى.

ونزل مؤشر اتش.اس.بى.سى/ ماركت لمديرى المشتريات إلى 49.2 نقطة، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012 وكانت القراءة النهائية لشهر أبريل عند 50.4.

وأظهرت نتائج المسح الذى يغطى عددا أكبر من الشركات الأصغر ويركز بدرجة أكبر على القطاع الخاص مقارنة بالمؤشر الرسمى تراجع المؤشر الثانوى لطلبيات التصدير الجديدة للشهر الثانى عن 50 نقطة مما يشير إلى ضعف طلبيات التوريد الجديدة جراء تعثر التعافى فى الولايات المتحدة ومشكلة الديون فى أوروبا.