المقاصة يهزم بتروجيت 4/1

فاز فريق المقاصة على بتروجت أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.

سجل وائل فراج هدف التقدم للمقاصة في الدقيقة 16 بعدما تلقى تمريرة من أحمد الشيخ وراوغ مدافع بتروجت بصورة رائعة وسدد على يمين حارس المرمى..وفي الدقيقة 26 يحرز وائل فراج الهدف الثاني له وللمقاصة من ضربة رأس على يمين حارس مرمى الفريق البترولي.

وأحمد الشيخ يحرز الهدف الثالث للفريق الفيومي في الدقيقة 66 من هجمة منظمة لتصله الكرة ويسددها على يمين الحارس، وفي الدقيقة 89 يحرز عبد العزيز إمام الهدف الاول لبتروجت، ويرد عليه باسم عبد العزيز بتسجيل الهدف الرابع للمقاصة لينتهي اللقاء بفوز الفريق الفيومي بأربعة أهداف مقابل هدف.

بهذا الفوز إرفع المقاصة رصيده إلى 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس بينما تجمد رصيد بتروجت عند 23 نقطة يحتل بها المركز الرابع.