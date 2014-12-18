بالصور.. محافظ أسوان يطلق إشارة بدء أكبر حملة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى بالصعيد

أطلق اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، إشارة البدء لأكبر حملة للاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدى علي مستوي محافظات الصعيد والتي ينظمها مركز الأورام بأسوان بالتعاون مع برنامج صحة المرأة بوزارة الصحة والجمعية المصرية لأمراض السرطان.

وقد أكد المحافظ بأن الحملة تأتي في إطار فعاليات المؤتمر الطبي الكبير الذي تحضنه المحافظة تحت شعار «معاً ضد السرطان» بمشاركة الدكتور أحمد محيى أستاذ جراحة الأورام ورئيس أمانة

> المراكز الطبية المتخصصة والدكتور مصطفي الصيرفي رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان والدكتور محمود الشريف الرئيس الشرفي للجمعية المصرية لأمراض السرطان ووزير التنمية المحلية السابق بجانب الدكتورة نجلاء عبد الرازق مدير برنامج صحة المرأة بالوزارة والدكتور حازم الفيل مدير عام معهد الأورام بأسوان ، مشيراً إلي أن المحافظة سوف تقوم بتوفير وسائل

> النقل المختلفة لنقل جميع السيدات من مختلف مراكز ومدن المحافظة لإجراء الفحوصات اللازمة التي تقدمها القافلة للاطمئنان علي صحتهم.

من جانبها أكدت الدكتورة نجلاء عبد الرازق على أن الحملة سوف تنطلق من أمام مركز الأورام وتستمر لمدة شهر يتم خلالها فحص 1800 سيدة فوق سن 45 عام بمعدل 60 حالة يومياً قابلة للزيادة وهو الذى يأتي في إطار حرص وزارة الصحة علي صحة المراة المصرية من خلال توفيرخدمات فحص الثدي بالأشعة الرقمية عن طريق جهاز الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالإضافة إلي خدمات قياس ضغط الدم والسكر عبر قوافل متنقلة تجوب جميع محافظات الجمهورية، موضحة بأن الحملة تضم شاحنة مجهزة بأحدث أجهزة الأشعة الرقمية الماموجرام المتصلة عن طريق القمر الصناعي والإنترنت بالمركز الرئيسي بالقاهرة حيث يتم إرسال صور الأشعة من الوحدة المتنقلة إلي المركز لفحصها علي أيد أمهر الأستشاريين والمتخصصين ، يتم بعدها إخطار المواطن بالنتيجة خلال يومين من إجراء الفحص وفي حالة أكتشاف حالات إيجابية يتم توجيههم إلي أقرب مركز أورام لتلقي العلاج بالمجان.