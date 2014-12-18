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ماريان خورى تعلن عن حاجتها لوجوه جديدة للمشاركة بفيلم “عفاريت وسط البلد”

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ماريان خورى تعلن عن حاجتها لوجوه جديدة للمشاركة بفيلم “عفاريت وسط البلد” ماريان خورى تعلن عن حاجتها لوجوه جديدة للمشاركة بفيلم “عفاريت وسط البلد”

كشفت المنتجة والمخرجة ماريان خورى عن حاجتها لوجوة فنية جديدة تجمع بين مواهب التمثيل والغناء،وذللك للمشاركة فى فيلم بعنوان “عفاريت وسط البلد”, وهومن انتاج شركة افلام مصرالعالمية (يوسف شاهين).

ماريان دعت ايضا أعضاء الفرق الموسيقية المستقلة في مصرللمشاركة بالعمل ،وذلك بعد لقائها فى السادسة مسائا يوةم 27 ديسمبر المقبل بمقر سينما زاوية _اديون بوسط القاهرة ،حيث يحضر اللقاء من صناع الفيلم  منتصر حجازى، هانى عادل، محمد شفيق و ماريان خورى.

“عفاريت البلد” فيلم روائى غنائى راقص تدور احداثه في حى شعبى في القاهرة.

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