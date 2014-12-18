وفد التطوير الحضري يتفقد المرحلة الأولى لتطوير «عشش محفوظ» بالمنيا‎

قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن تطوير منطقة عشش محفوظ بحي أبو هلال يعد انجازا كبيرا للدولة ، نظرا لخطورة وصعوبة الحياة بالمنطقة ، حيث تم حصرها ضمن المناطق العشوائية ذات الخطورة على مستوى الجمهورية من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء ،مؤكدا أننا جميعا نشعر بالفخر لنجاحنا في إتمام المرحلة الأولى من المشروع وجاري حاليا العمل في المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات والذي قام ، بجولة تفقدية اليوم لأعمال التطوير بالمرحلة الأولى للتطوير ، والتي يبلغ عددها خمس عمارات ، تتضمن عدد 108 وحدة منها 89 وحدة سكنية و19 وحدة تجارية.

ضم الوفد المهندس أحمد درويش، نائب الوزيرة للشباب والمهندسة سعاد نجيب مدير تطوير عشوائيات القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وأسامة إسماعيل منسق عام المشروعات.

وأضاف المحافظ أن لجنة الحصر والتفاوض بالمشروع بذلت جهدا كبيرا من خلال الاستناد إلى قواعد عامة تضمن العدالة بين الجميع ، للبدء في عمليات إخلاء وإزالة مباني المرحلة الثانية وتسليم الموقع للجهة المنفذة، موضحا أن الدولة قوية وحازمة وهناك اتفاق مسبق مع اهالى للمنطقة ، وفقا للجان الحصر السابقة والمحافظة لن تتوان في تنفيذ القانون.

من جانبها أشادت المهندسة سعاد نجيب، مدير تطوير عشوائيات القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد بالمستوى العالي للأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع ،وقالت إن معدل الانجاز يسير في الاتجاه الصحيح وطالبت بدعم الوحدة بمهندسين بسبب زيادة أعداد المرحلة الثانية للمشروع والتي تصل إلى 14 عمارة . وأشارت إلى أن الانجاز الذي شاهدته على ارض الواقع يستحق الفخر ، حيث ستتغير النظرة للمنطقة التي كان يعيش معظم سكانها في العشش والمباني السكنية غير الآدمية والتي تشكل خطورة على حياة السكان .

من جانبه عقد اللواء أسامه ضيف، السكرتير العام للمحافظة وعبدالناصر الدمياطي، السكرتير العام للمساعد اجتماعا موسعا مع الوفد بحضور الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا وذلك لتيسير كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع .

قال الدكتور أشرف أبو العيون، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات أن الخطة المعتمدة لمشروع التطوير تتضمن بناء عدد 37 عمارة سكنية ،على ثلاث مراحل ، وتتكون من دور أرضى تجارى وخمسة ادوار علوية سكنية، ويتضمن المشروع 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية و89 وحدة تجارية.

وأضاف أن المشروع يقوم على التنمية الشاملة للمنطقة والسكان من جميع النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية على أن تقوم الجمعيات الأهلية المعتمدة من صندوق تطوير المناطق العشوائية بتنفيذ خطة البرامج الاجتماعية الاقتصادية والتي تتضمن أربعة محاور وهى (محور إصدار بطاقات الرقم القومي –محور صحة المرأة – محور علاج الإدمان – محور تشغيل الشباب والقروض) ، وقد تم توقيع بروتوكول بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير ، لتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية ، على أن يقوم صندوق تطوير المناطق العشوائية بمتابعة المشروع من خلال متابعة وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة.

يذكر أنه مع اكتمال المراحل الثلاث لتطوير المنطقة ستصبح منطقة عمرانية ذات نمط عمراني مميز يقوم على التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للسكان ،حيث سيتم تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، وتبلغ إجمالي التكلفة 92 مليون جنيها ، وقد قامت المحافظة بتوقيع اتفاقية التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية في ابريل 2013