بالأسماء …ننشر أبرز الرموز القبطيه المرشحه فى انتخابات مجلس النواب القادم

تسعى القوائم الحزبيه خلال الانتخابات البرلمانية المنتظر الدعوة اليها خلال أسبوع من إقرار القانون لضم عدد كبير من الأقباط والمراه والشباب بعد ان أقر الدستور مشاركه الأقباط ب٢٤ مقعد فى الانتخابات المقبله و١٦ مقعد للشباب ، وأكدت مصادر كنيسه ان الكنيسه لم تتدخل فى إرسال قوائم للأحزاب وإنما أكدت على قوائم استرشاديه كان على رأسها الدكتور عماد جاد فى القاهره والمهندس جون طلعت وما جريت عازر البرلمانيه السابقه ْو الصحفى الشاب عماد خليل رئيس رابطه صحفيى الملف القبطى ، والدكتورة منى منير وداليا صادق، ومارجريت عازر، وفى محافظة المنيا المهندس مجدى ملك، وفى أسيوط، ماجد موسى عضو الهيئة العليا بحزب مصر الحديثة، وأحد الناشطين والبارزين فى المجال العام، وأيض اً الدكتورة وفاء إدوارد هنرى وهى زوجة المستشار أشرف لبيب عضو لجنة تقصى الحقائق وأيضا معهم العمدة والمحامية إيفا هابيل، وفى محافظة سوهاج اللواء خليل صبحى سليمان المرشح السابق وفق ماصرح به أحد قادة الجبهة »، وتضم لمجلس الشعب، وسهام موريس رزق الله وأيمن حسنى، وفى قنا والأقصر وأسوان ترشيح كل من هدى نعيم مقار والدكتورة سعاد إسرائيل، وبشرى فهمى خليل وإيمان إسحق، أما قائمة وسط التى تشمل القاهرة حتى كفر الشيخ، فتشهد أسماء القاهرة الكبرى صراعآ كبير اً نظر اً لتزايد الشخصيات المرشحة، ولكن تم الاستقرار على عدة أسماء، وهو الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور عايدة نصيف عضو بيت العائلة المصرية، ونبيل عزمى المحامى وعضو مجلس الشورى السابق وتدخل فى القائمة مريم حليم عن القليوبية ونجيب لطفى وفريدى البياض، وعن الدقهلية أمانى عزيز ود. جورج عدلى وسمير سعد رزق وكفر الشيخ سلوى أنور غطاس والمستشار ماجد زكى.

أما قائمة الإسكندرية ومطروح والبحيرة فضمت كاً من نادر مرقص عضو المجلس الملى، والدكتورة سوزى ناشد عضو مجلس الشعب السابق وجورج عبد السيد، ومن البحيرة غالى عبد المسيح إسكندر ورضا نصيف ود. بشارة عبد الملك، وشملت قائمة شرق التى تشمل مدن القناة كلا من غبريال صبحى من الإسماعيلية وممدوح جبرة من السويس وعماد خاطر وسيلى ورأفت عطا الله.