بعد شائعة العثور على مليون مومياء في الفيوم …الآثار تقرر وقف التعاون مع البعثة الأمريكية

قرر قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار وقف التعاون مع بعثة جامعة بريجام يونج الأمريكية التي كانت تعمل بقرية فج الجاموس الأثرية بالفيوم، بعد أن صدر عنها تصريحات صحفية لجريدة “الديلي ميل” البريطانية ادعت فيها العثور على مقبرة أثرية بالمنطقة تضم مليون مومياء.

وأكد د. يوسف خليفة رئيس القطاع عدم صحة ما نشرته الصحيفة، وأشار إلي أن المومياء الوحيدة التي تم الكشف عنها في هذا الموقع كان قد عثر عليها عام 1980 وهي معروضة حاليا بالمتحف المصري بالتحرير، أما ما تم العثور عليه بالمقبرة خلال مواسم عمل البعثة السابقة فكان عبارة عن هياكل عظمية فقيرة وبقايا عظام يقدر عددها بعدة آلاف.

وأضاف د. خليفة أنه تقرر عدم تجديد العمل مع البعثة نظرا لأنها نشرت معلومات خاطئة كما أنها خالفت قرارات اللجنة الدائمة بعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية دون الرجوع إلي المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد أن عملت البعثة في هذا الموقع لمدة 28 عاما وكان أخر مواسم عملها بالمنطقة في مارس الماضي .