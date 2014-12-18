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بالصور.. احتفالية لتكريم المعلمين المحالين للمعاش بالوادي الجديد بعنوان «يوم الوفاء»

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بالصور.. احتفالية لتكريم المعلمين المحالين للمعاش بالوادي الجديد بعنوان «يوم الوفاء» بالصور.. احتفالية لتكريم المعلمين المحالين للمعاش بالوادي الجديد بعنوان «يوم الوفاء»

جانب من الاحتفالية

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بمركز الداخلة بالوادي الجديد احتفالية لتكريم المعلمين المحالين للمعاش بعنوان «يوم الوفاء».

شهد الحفل كل من صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، ونجاتي سيف الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، وموجهي العموم بقطاع التعليم بالمحافظة، وقيادات التعليم بمركز الداخلة.

وقال سعد مهدي، مدير إدارة الداخلة التعليمية بالوادي الجديد، إن الحفل تضمن تكريم المعلمين المحالين للمعاش ​وأسر المتوفين والمعلمين المثاليين وحفظة القرآن الكريم، والأم المثالية والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه من المعلمين، وأبناء المعلمين من المتفوقين في الشهادات العامة.وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وثقافية وكلمات شعرية عن المعلم وفضله، كما تم توزيع شهادات تقدير وهدايا عينية ومادية للمكرمين.

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