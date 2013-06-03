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"الأوبك" تستقر على إنتاج 30 مليون برميل بترول يوميا

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"الأوبك" تستقر على إنتاج 30 مليون برميل بترول يوميا "الأوبك" تستقر على إنتاج 30 مليون برميل بترول يوميا

وافق المسئولون بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على التمسك بسقف الإنتاج ليصل إلى 30 مليون برميل يوميا، وهو إجمالى الدول الأعضاء، والتى تمثل 35% من الإنتاج العالمى.

وقال وزير البترول السعودى- المنتج العالمى الأول للبترول- فى تصريحاته، أن البترول كانت فى مستوى يناسب الدول المنتجة والمستهلكة فى هذا القطاع، بينما يرى وزير البترول الإيرانى أن التباطؤ فى الإنتاج العالمى للبترول سيؤثر على الأسعار.

و"الأوبك" منظمة عالمية تضم اثنتى عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها، والدول الأعضاء هى (الجزائر، وأنجولا، والإكوادور، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، نيجيريا، وقطر، والسعودية، والإمارات، وفنزويلا).

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مصر 365

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